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Картина дня: мемориальная доска Борису Стругацкому и логотип Петербурга

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© Фото: iz.ru

Темы дня

Где появится памятная табличка и что стало метабрендом Северной столицы.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала инициатива об установке мемориальной доски писателю Борису Стругацкому. Первыми об этом написали «Фонтанка» (11:55), Piter.TV (12:05) и «Невские новости» (12:15).

Идею одобрили депутаты Законодательного собрания Петербурга. Решение было утверждено на заседании, которое прошло 13 ноября.

Доску установят в Московском районе на доме №4 по улице Победы. Борис Стругацкий жил здесь с 1964 по 2012 год.

Второй темой, по версии «Монитора», стала презентация метабренда, то есть нового логотипа Петербурга. Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (14:35), Gazeta.Spb (15:10) и Piter.TV (15:15).

Метабрендом будет бирюзовый круг с надписью «Санкт-Петербург». Также существует вариант с англоязычным названием города.

Буквы «Е» в логотипе символизируют разводные мосты. Сам круг, разработанный агентством SPN Communications, представляет собой «северное солнце, которое светит всегда – и зимой, и летом».

Логотип Петербурга был представлен на конференции в честь Международного культурного форума.

Третьей темой, по данным «Монитора», стала «Газель», которая застряла под «Мостом глупости» в Петербурге. Оперативнее всех об этом написали Piter.TV (10:00), 78.ru (10:00) и «Бумага» (10:30).

Низкая переправа сильно повредила кузов грузовика. Информации о пострадавших нет.

Согласно подсчёту, который ведут энтузиасты, под «Мостом глупости» застряли уже 173 автомобиля. В предыдущий раз это случалось 26 сентября.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», Gazeta.Spb и канал «Санкт-Петербург».

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