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Картина дня: фотографии в Петербурге и уничтожение 21 тонны мандаринов

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© Фото: Instagram / @tanya_summerspark

Темы дня

Кто признал Северную столицу самым фотографируемым городом страны и почему пришлось уничтожить крупную партию фруктов.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало признание Петербурга самым фотографируемым городом России. Первыми об этом написали «Невские новости» (05:00), Piter.TV (06:40) и Gazeta.Spb (06:55).

Исследование было проведено сервисом «Облако Mail.ru». Аналитики выяснили, что фотографии среди всех городов России чаще всего делают в Петербурге.

Северная столица обгоняет Москву примерно на 10% по числу снимков. Самое популярное место в Петербурге – Дворцовая площадь.

В Mail.ru отметили, что рейтинг самых популярных достопримечательностей сделали с помощью «технологии компьютерного зрения».

Второй темой, по версии «Монитора», стало уничтожение более 21 тонны американских мандаринов в Петербурге Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (13:20), Piter.TV (15:35) и «Аргументы и факты в Петербурге» (16:25).

Согласно данным петербургского управления Россельхознадзора, на Софийской овощебазе проверили крупную партию фруктов, прибывших из США. Соединённые Штаты были указаны страной происхождения, а производителем – фирма из Стамбула.

Из-за неверной маркировки более 21 тонны продуктов пришлось уничтожить.

Третьей темой, согласно «Монитору», стал пожар в ангаре возле Северной ТЭЦ. Оперативнее всех об этом сообщили 47news (14:25), «Фонтанка» (14:35) и Piter.TV (14:50).

Пожар в Новом Девяткино случился в ангаре с покрышками на площади 500 кв. м. Здание загорелось в районе 13:40.

Остановить распространение огня удалось примерно за 50 минут. Информация о пострадавших не поступала.

Инцидент не повлиял на работу Северной ТЭЦ. Она работает в штатном режиме.

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