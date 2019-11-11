Картина дня: арест преподавателя СПбГУ и открытие Вантового моста

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал арест доцента и преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который признался в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Соколова отправили в следственный изолятор «Кресты» до 8 января 2020 года. Защита просила поместить подсудимого под домашний арест.

Следствие считает, что Соколов 8-9 ноября убил и расчленил Ещенко, которая была его сожительницей. На суде Соколов заявил, что любил девушку, но во время ссоры она якобы напала на него с ножом.

Доцента и одного из основателей движения военно-исторической конструкции в России Олега Соколова спасли из реки Мойки утром 9 ноября. У него с собой в рюкзаке нашли две женские руки и травматический пистолет.

Позднее в квартире 63-летнего преподавателя нашли останки человека. Позднее фрагменты тела жертвы обнаружили в реке в Кировском районе Петербурга.

Второй темой дня, согласно «Монитору», стало полное открытие Вантового моста в Петербурге после ремонта. Первыми об этом написали газета «Метро» (10:30), 78.ru (10:30) и «Росбалт» (11:05).

Работы на Большом Обуховском мосту, который также известен как Вантовый, завершили раньше срока. Их планировали закончить 26 ноября, однако ремонт удалось провести быстрее запланированного.

На мосту заменяли деформационный шов. Он предназначен для уменьшения нагрузок на конструкции в местах возможных деформаций.

В настоящее время водителям доступны все четыре полосы движения на переправе.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала смерть петербургской актрисы Ольги Завьяловой. Оперативнее всех об этом написали 78.ru (12:10), «Мой район» (12:40) и канал «Санкт-Петербург» (13:25).

Артистке драматического театра «Апрель» было 52 года. Завьялова умерла в результате продолжительной болезни.

В театре актрису назвали добрым и светлым человеком. В последнее время она выходила на сцену несмотря на плохое самочувствие.

Завьялова играла в спектаклях «Благочестивая Марта», «А зори здесь тихие» и в других постановках».

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», Gazeta.Spb и канал «Санкт-Петербург».