Картина дня: переименование «Новокрестовской» в честь «Зенита» и неполадки в метро

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало возможное переименование станции метро «Новокрестовская» в честь футбольного клуба «Зенит». Первыми об этом написали «Невские новости» (11:20), «Деловой Петербург» (12:20) и «Фонтанка» (12:20).

Администрация Петербурга запустила опрос на сайте Смольного, хотят ли жители города, чтобы станцию переименовали. Есть три варианта ответа – «да», «нет» и «затрудняюсь ответить». Ранее с идеей выступал президент «Зенита» Александр Медведев.

В клубе заявили, что руководство команды готово покрыть расходы на переименование «Новокрестовской». Соответствующее письмо было направлено губернатору Петербурга Александру Беглову, сообщает ТАСС.

Возле «Новокрестовской» расположен новый стадион «Зенита» «Газпром Арена».

Второй темой, согласно «Монитору», стали технические неполадки на «красной» линии петербургского метро. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (08:05), «Росбалт» (08:10) и «Невские новости» (08:25).

Сбой был связан с неработающим светофором на станции «Девяткино». Из-за этого там был закрыт один вестибюль, а на «Гражданском проспекте» был ограничен вход на станцию.

Восстановить движение в полной мере удалось примерно за два часа.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало ограничение движения в Петербурге из-за съёмок фильма «Вертинский». Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (11:40), 78.ru (14:05) и «Фонтанка» (14:10).

Транспорт не сможет проехать по Храповицкому мосту и участку набережной реки Мойки 10 ноября с 07:00 до 00:00. Ограничения также будут на Биржевой линии и в Биржевом переулке.

По крайней правой полосе Большого проекта П. С. В направлении от дома №26 к Пионерской улице нельзя будет проехать с 07:00 11 ноября до 23:59.

Малую Посадскую улицу на участке от Каменноостровского проспекта до Крестьянского переукла перекроют 17 ноября с 07:00 до 00:00. Помимо этого, 10 ноября в это же время по Биржевому переулку введут двустороннее движение, а 17 ноября – на Большой Посадской улице от Малой Посадской до Малой Монетной.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», канал «Санкт-Петербург» и Gazeta.Spb.