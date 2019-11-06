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Картина дня: проигрыш «Зенита» и запуск ретротрамвая в Петербурге

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© Фото: Вячеслав Евдокимов / «Зенит»

Темы дня

Кому уступил петербургский клуб и где проходит туристический транспорт.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало поражение «Зенита» в матче Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига». Первыми об этом написали «Росбалт» (22:50), «Фонтанка» (22:50) и «Невские новости» (22:55).

В четвёртом туре группового раунда петербуржцы уступили со счётом 2:0. Помимо этого, один год «Лейпцига» судья отменил после просмотра видеоповтора.

По итогам четырёх игр «Зенит» занимает вторую строчку в группе G с четырьмя очками. Следующий матч команды в Лиге чемпионов состоится 27 ноября против французского «Лиона».

Второй темой, по версии «Монитора», стал запуск туристического трамвая в Петербурге. Оперативнее всех об этом рассказали «Невские новости» (11:15), канал «Санкт-Петербург» (12:20) и «Вести в Петербурге» (12:35).

Старт туристическому маршруту дал вице-губернатор Олег Марков. Прокатиться можно каждый день в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00.

На маршрут под №1 выходит ретротрамвай. Это копия ЛМ-33, который известен под именем «Американка». У него исторический дизайн, но внутри есть современное оборудование и Wi-Fi.

Новый трамвай ходит по Васильевскому острову и Петроградской стороне, проезжается у Финляндского вокзала и цирка на Фонтанке.

Третьей темой, согласно «Монитору», стала смерть заслуженного артиста России Александра Михайлова. Быстрее всех об этом написали 78.ru (14:00), Пятый канал (14:05) и Piter.TV (14:25).

Профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов Консерватории им. Римского-Корсакова скончался в Петербурге. Ему было 63 года.

Михайлов окончил консерваторию в 1980 году. Тогда же он начал работать в Мариинском театре.

Преподавателем Михайлов стал в 1985 году. Звание заслуженного артиста РФ он получил спустя 18 лет.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», канал «Санкт-Петербург» и Gazeta.Spb.

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