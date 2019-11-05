Картина дня: запрет техники без российского ПО и «враги» русского языка

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало принятие в первом чтении законопроекта о запрете продажи смартфонов без российского программного обеспечения. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (14:55), «Метро» (15:55) и Gazeta.Spb (16:10).

Предполагается, что с 1 июля 2020 года в России на всей продаваемой технике должны быть предустановлены российские программы. Список определённого ПО будет создан правительством РФ.

В кабинете министров идею поддержали. В правительстве подчеркнули, что закон «будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий».

Второй темой, по версии «Монитора», стали слова президента РФ Владимира Путина о врагах русского языка. Оперативнее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (16:20), «Фонтанка» (16:40) и Piter.TV (17:05).

На заседании Совета по русскому языку Путин заявил, что в некоторых странах противодействие русскому языку становится официальной государственной политикой. Среди других врагов он назвал «пещерных русофобов».

Президент считает, что нужно избегать вульгарного упрощения орфографии и пунктуации. Помимо этого, он заявил, что необходимо создать единый корпус словарей и справочников, которые будут обязательными для всех СМИ и госструктур.

Третьей темой, по данным «Монитора», стала смерть актёра Петра Смидовича. Быстрее всех об этом рассказали Пятый канал (16:10), «Росбалт» (16:45) и Piter.TV (17:45).

Артист театра Et Cetera скончался на 67-м году жизни. Он умер после продолжительной болезни.

Смидович прославился игрой в сериалах «Сыщики», «Закон и порядок», «МУР есть МУР». Также он участвовал в постановках «Борис Годунов», «Комедия ошибок», «451 по Фаренгейту».

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», канал «Санкт-Петербург» и Gazeta.Spb.