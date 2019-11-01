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Картина дня: аварийная посадка самолёта в Тюмени и трамвай на водородном топливе

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© Фото: Pixabay

Темы дня

Что случилось с авиалайнером и где испытали новый трамвай.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стала аварийная посадка самолёта, следовавшего из Тюмени в Петербург. Оперативнее всех об этом сообщили 78.ru (17:35), «Фонтанка» (17:40) и «Невские Новости» (17:45).

У самолёта SSJ 100 возникли проблемы с двигателем. Как оказалось, в него попала птица.

Лайнеру пришлось долгое время вырабатывать топливо в воздухе. После этого он совершил удачную посадку в тюменском аэропорту.

Пассажиров доставят в Петербург резервным бортом. В результате инцидента никто не пострадал.

Второй темой, согласно «Монитору», стало возобновление работы Генконсульства Израиля в Петербурге. Первыми об этом рассказали «Невские новости» (00:30), «Росбалт» (11:20) и Regnum (12:00).

Дипломатическое представительство не работало несколько дней из-за забастовки сотрудников. Власти Израиля планировали сократить расходы на их содержание.

Переговоры сторон в настоящее время продолжаются, но работа ведётся в обычном режиме.

Третьей новостью, по данным «Монитора», стал запуск в Петербурге первого в мире трамвая на водородном топливе. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (12:10), «Вести в Петербурге» (12:45) и канал «Санкт-Петербург» (14:05).

Тестирование современного транспорта провели на Московском проспекте. Там проехал действующий макет трамвая.

В «Горэлектротрансе» отметили, что главной особенностью нового трамвая стала работа без токоприемника. Он ездит с помощью электрохимического генератора с использованием водорода.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», Gazeta.Spb и Piter.TV.

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