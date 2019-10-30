Картина дня: пожар в Ленобласти и закрытие Генконсульства Израиля в Петербурге

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало возбуждение уголовного дела после пожара в Ленинградской области. Первыми об этом написали Пятый канал (17:55), «Невские новости» (18:35) и канал «Санкт-Петербург» (18:45).

Происшествие случилось в Васкелово рано утром 30 октября. В садоводстве «Полиграфмаш» загорелся частный дом.

При пожаре погибли двое взрослых, а также трое детей. В настоящее время устанавливаются причины инцидента.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Второй темой, согласно «Монитору», стало закрытие Генконсульства Израиля в Петербурге. Оперативнее всех об этом сообщили 78.ru (11:35), «Деловой Петербург» (11:40) и «Невские новости» (11:45).

Дипломатическое представительство временно прекратило работу. Это связано с решением министерства финансов Израиля изменить процедуру финансирования посольств.

Пока что власти страны не могут заявить, когда будет восстановлена работа Генконсульства. Изменения коснулись посольств во всех странах.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало принятие проекта бюджета Петербурга в первом чтении. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (11:45), «Фонтанка» (11:50) и канал «Санкт-Петербург» (11:55).

Депутаты Законодательно собрания утвердили проект городского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В следующем году доходы петербургской казны должны составить 664,7 млрд рублей, а расходы – 701,4 млрд рублей. В 2021 году дефицит составит примерно 36,1 млрд рублей, в 2022 году – 22,9 млрд рублей.

Проект поддержал 41 депутат. Против выступили шесть парламентариев, а двое воздержались.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», Gazeta.SPB и Piter.TV.