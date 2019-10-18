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Картина дня: утечка базы с кредитными историями россиян и смерть ребёнка на борту самолёта

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© Фото: Pixabay

Темы дня

С чем связана утечка данных с что случилось с ребенком.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало предложение Роспотребнадзора ограничить пластиковые пакеты в России. Первыми об этом написали «Невские новости» (04:35), Gazeta.spb.ru (05:40) и Пятый канал (06:40).

В ведомстве считают, что необходимо поэтапно сократить использование одноразовых пакетов. В скором времени будут проработаны соответствующие поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

В Роспотребнадзоре считают, что надо развивать производство и использование многоразовой упаковки. Помимо этого, там предложили активнее пользоваться биоразлагаемыми материалами.

Второй темой, по данным «Монитора», стала утечка более миллиона кредитных историй россиян в интернет. Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (09:10), «Деловой Петербург» (09:20) и «Бумага» (09:40).

База данных с личными данными заемщиков была получена из бюро кредитных историй «Эквифакс». Поисковые системы проиндексировали базу ещё в конце августа.

Название базы отсылает к микрофинансовой организации «ГринМани». В сентябре Центробанк исключил её из общего реестра за различные нарушения.

Ситуацию изучают специалисты Роскомнадзора. Они будут принимать соответствующие меры в случае необходимости.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала смерть годовалой девочки на борту самолёта, летевшего из Пхукета в Москву. Оперативнее всех об этом сообщили Пятый канал (17:50), «Росбалт» (18:05) и «Метро» (19:10).

Инцидент случился на борту самолёта компании «Аэрофлот». Командир лайнера принял решение совершить срочную посадку в Казани.

К самолёту прибыла бригада скорой помощи. Врачам не удалось спасти ребёнка.

Самыми оперативными в Петербурга стали «Фонтанка», «Росбалт» и Пятый канал.

 

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