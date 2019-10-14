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Картина дня: тайфун в Японии и смерть мэра Абакана

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© Фото: Jae C. Hong / AP

Темы дня

Сколько человек погибли из-за сильного тайфуна и что случилось с Николаем Булакиным.

Главной темой дня , согласно «Монитору», стало число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии.

По последним данным, из-за разгула стихии погибли 58 человек. Такую информацию приводит телеканал NHK.

Травмы получили более 200 человек. Примерно полтора десятка жителей страны числятся пропавшими без вести.

Тайфун «Хагабис» стал самым сильным в Японии с 1958 года. В ряде регионов страны за сутки выпало до40% годовой нормы осадков.

Второй темой, по версии «Монитора», стал выход сборной России по футболу на Чемпионат Европы 2020 года. Первыми об этом написали «Росбалт» (13 октября в 20:55), 78.ru (21:15) и канал «Санкт-Петербург» (21:35).

Отечественной команде удалось обыграть сборную Кипра. Матч закончился со счётом 5:0.

Два мяча забил Денис Черышев. Также ворота Кипра поразили Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин.

Из восьми матчей сборная РФ победила в семи играх. До конца отборочного этапа осталось провести два матча.

Третьей темой, по данным «Монитора», стала смерть мэра Абакана Николая Булакина в ДТП. Оперативнее всех об этом сообщили «Росбалт», «Деловой Петербург» и Пятый канал (13:30).

Глава города в Хакасии погиб в аварии на территории Красноярского края. Его смерть подтвердили в пресс-службе региона.

По предварительным данным, Булакин погиб, не справившись с управлением. Его автомобиль врезался в дерево.

Булакин возглавлял Абакан с 1995 года. Ему было 66 лет.

Самыми оперативными в Петербурга стали «Фонтанка», «Росбалт» и Пятый канал.

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