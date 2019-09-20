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Картина дня: отказ в регистрации Кокорина и новый iPhone

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© Фото: vk.com/zenit

Темы дня

Что случилось с футболистов и почему новый телефон от Apple не вызвал ажиотажа.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал отказ Российского футбольного союза в регистрации Александра Кокорина в «Зенит» в текущем сезоне.

В РФС заявили, что срок подачи документов завершился 16 сентября. В союзе отметили, что для Кокорина не могут сделать исключение.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал, что «ничего трагического не произошло». Он добавил, что Кокорин может тренироваться с командой, поэтому ему нужно прийти в форму.

Александр Кокорин вышел из колонии по УДО 17 сентября. Он провёл почти год за решёткой из-за драки, случившейся в 2018 году.

Второй темой, согласно «Монитору», стал сбой движения на «красной» ветке метро Петербурга. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка», 78.ru (09:05) и Regnum (10:00).

Из-за неисправности одного из светофоров в тоннеле поезду пришлось простоять почти 20 минут. В связи с этим сбилось движение всех составов.

Проблему быстро устранили. Восстановить движение удалось через некоторое время.

Третьей темой, по версии «Монитора», стал старт продаж нового iPhone. Первыми об этом рассказали «Фонтанка» (09:05) и Regnum (09:45).

В России и, в частности, в Петербурге начали продавать iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Однако в Северной столице не было ажиотажа вокруг новинок.

Если в прошлые годы к утру у магазинов выстраивались очереди, то в этот раз было иначе. Одной из причин стала возможность предзаказа через интернет, поэтому люди предпочли не стоять в очереди и не покупать в ней место.

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