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Картина дня: инаугурация Беглова и смерть Риксена

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© Фото: gov.spb.ru

Темы дня

Что в первую очередь сделал новый губернатор Петербурге и что стало причиной смерти футболиста.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала инаугурация губернатора Петербурга Александра Беглова. Быстрее всех об этом рассказали 78.ru (11:10), «Фонтанка» (11:15) и «Деловой Петербург» (11:25).

Беглов в Мариинском дворце принёс присягу на верность Петербургу, уставу города и Конституции РФ. Ему вручили нагрудный знак губернатора.

Результаты выборов главы Северной столицы были утверждены 11 сентября. На выборах Беглов набрал 64,43% голосов.

В церемонии вступления Беглова в должность отказались участвовать депутаты Законодательного собрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский. Они отказываются признавать выборы состоявшимися.

Второй темой, по версии «Монитора», стало переназначение Валентины Матвиенко на должность сенатора от Петербурга. Первыми об этом написали «Невские новости» (11:35), 78.ru (11:45) и Regnum (11:50).

Беглов сразу после вступления в должность подписал указ, согласно которому экс-губернатор Петербурга Матвиенко останется на посту сенатора.

В свою очередь Валентина Ивановна поблагодарила главу города за доверие. «Я буду делать всё, что в моих силах: соблазнять новых инвесторов, привлекать финансирование», – сказала она.

Матвиенко занимает пост сенатора от Петербурга с 2011 года. Петербургом она руководила с 2003 по 2011 год.

Третьей темой, по данным «Монитора», стала смерть экс-футболиста «Зенита» Фернандо Риксена. Оперативнее всех об этом сообщили 78.ru (13:35), «Фонтанка» (13:50) и «Деловой Петербург» (14:00).

Риксен скончался от бокового амиотрофического склероза. Это неизлечимое заболевание, которое, в частности, было у учёного Стивена Хокинга.

Футболисту было 43 года. Он играл за «Зенит» с 2006 по 2009 год. С клубом он выиграл Чемпионат России, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и Regnum.

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