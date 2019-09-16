Картина дня: смерть главы комитета по туризму Ленобласти и драка в Апраксином дворе

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала смерть главы комитета по туризму Ленинградской области Елены Устиновой. Быстрее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (15 сентября в 18:00), «Невские новости» (19:30) и «Фонтанка» (20:00).

Устиновой было 56 лет. Причина смерти в настоящее время не называется.

Чиновница руководила комитетом по туризму региона с октября 2016 года. До этого она работала заместителем председателя комитета по культуре.

Второй темой, согласно «Монитору», стала массовая драка на территории Апраксина двора. Первыми об этом написали «Невские новости» и «Фонтанка» (09:15), 78.ru (09:30).

Информация о происшествии поступила в полицию вечером 14 сентября. В потасовке пострадали два уроженца Средней Азии.

У двух мужчин выявили ножевые ранения. Мигрантов доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении среднего вреда здоровью. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Третьей темой, по версии «Монитора», стали возможные заморозки в Петербурге. Оперативнее всех об этом рассказал Regnum (15:30).

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, в Северной столице в ночь на 19 сентября может похолодать до -3 градусов.

Днем при этом будет теплее, около +11 градусов. В городе будет ощущаться влияние холодной части циклонического вихря.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и Regnum.