Картина дня: крестный ход на Невском и электронные визы

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал крестный ход на Невском проспекте. Первыми об этом написали «Невские новости» (11:05), «Вести в Петербурге» (12:00) и «Фонтанка» (12:05).

В шествии в честь дня перенесения мощей святого Александра Невского участвовали около 115 тыс. человек. Верующие прошли по главной улице Петербурга утром 12 сентября.

Колонна двигалась до Александро-Невской лавры. Там затем прошла служба в честь праздника.

Второй новостью, по версии «Монитора», стал список стран, жители которых могут приезжать в Петербург и Ленобласть по электронной визе. Оперативнее всех об этом сообщили 78.ru (07:25), «Фонтанка» (09:00) и «Деловой Петербург» (09:20).

В список вошли 53 страны, в том числе все государства Европейского союза. Граждане этих стран уже могут посещать по электронной визе Калининградскую область и Дальний Восток.

Список утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Новые правила начнут действовать с 1 октября.

По электронной визе можно находиться в России не более 8 суток.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало уголовное дело в отношении сотрудницы миграционной полиции в Петербурге. Быстрее всех об этом написали «Невские новости» (12:10), Regnum (13:00) и «Фонтанка» (13:00).

По версии следствия, начальница 3-го отделения по оформлению регистрации граждан РФ по Центральному району в ноябре 2018 года получила от иностранки 15 тыс. рублей за ускоренное оформление вида на жительства. Женщина перевела деньги на банковскую карту.

Подполковника полиции в ближайшее время уволят. В отделении проводят служебную проверку.

В скором времени сотруднице полиции будет предъявлено обвинение.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и Regnum.