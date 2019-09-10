Картина дня: изменение бюджета Петербурга и авария в Ленобласти

Главной темой, согласно «Монитору», стала корректировка бюджета Петербурга. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (10:30), 78.ru (11:00) и Regnum (11:45).

Доходы города после осенней корректировки вырастут на 37,5 млрд рублей. Изменения обсуждали на совещании городского правительства.

С учетом изменений доходы бюджета составят 629,3 млрд рублей.

«Основные источники – налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. Дополнительные средства в этом году поступили из федерального бюджета на приобретение зданий и помещений для размещения объектов образования и здравоохранения – 10,6 млрд рублей. Также из резервного фонда президента РФ выделены средства на создание новой экспозиции в Музее обороны и блокады Ленинграда», – сообщили в пресс-службе Смольного.

Второй темой, по версии «Монитора», стал приговор экс-главе Подпорожского района Ленобласти. Первыми об этом написали 78.ru (22:00) и Regnum (22:05).

Петра Левина признали виновным в получении взятки. Больше 5 млн рублей он получил при заключении контракта о капремонте местной школы.

Левина приговорили к 9 годам колонии. Также ему придется выплатить штраф в 10,4 млн рублей.

Посредник Иван Зуев, местный житель, оштрафован на 35 млн рублей.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало ДТП в Ленобласти с участием скорой помощи.

Авария с машиной скорой и автомобилем ВАЗ случилась в районе трех часов дня. Парень 1997 года рождения не пропустил спецавтомобиль с включенными сигналами.

В результате происшествия пострадали пять человек. Это оба водителя, два фельдшера, а также женщина-пациент.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и Regnum.