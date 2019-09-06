Картина дня: УДО Кокорина и Мамаева и нападение на главу ЦИК

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало условно-досрочное освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Суд принял решение об освобождении спортсменов 6 сентября. Решение вступит в законную силу через 10 дней, после чего футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл покинут колонию.

Кокориных и Мамаева приговорили к полутора годам лишения свободы в июне 2019 года. Они находились в СИЗО с октября прошлого года, поэтому получили право выйти на свободу раньше назначенного срока.

Футболисты участвовали в двух драках 8 октября 2018 года. В одном из конфликтов пострадал водитель ведущей Первого канала Ольгу Ушаковой, во втором – чиновник Минпромторга Денис Пак.

Второй темой, по данным «Монитора», стало нападение на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (13:05) и «Фонтанка» (13:15).

Нападение случилось в ночь на 6 сентября в городском округе Истра Московской области. Неизвестный проник на террасу дома Памфиловой и несколько раз ударил её электрошоком.

По словам главы ЦИК, она получила травму в районе живота, а также повредила палец на руке. Памфилова заявила, что на неё напал «молодой, достаточно высокий человек в маске». Она считает, что нападение было попыткой ограбления.

«Я не растерялась, не запаниковала, не упала в обморок, а, как боец, схватила тяжелейший стул... и со всей своей мощью попыталась его швырнуть», – сказала Памфилова.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Памфиловой предложили выделить госохрану, от чего она отказалась.

Третьей темой, согласно «Монитору», стала новость о продаже пива и вина на «Газпром Арене» во время матчей Чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Быстрее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (09:05) и «Невские новости» (12:35).

Об отмене ограничений рассказали в Министерстве спорта. Такие же правила действовали во время ЧМ-2018, однако тогда это касалось только пива.

В Петербурге пройдут четыре матча ЧЕ-2020. Северная столица стала единственным городом России, которая принимает важный футбольный турнир.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», Regnum и «Фонтанка».