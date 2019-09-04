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Картина дня: соперники «Зенита» по Кубку России и юбилей Нины Ургант

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© Фото: fc-zenit.ru

Темы дня

С кем сыграют сине-бело-голубые и сколько лет исполнилось артистке.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал соперник «Зенита» по 1/16 Кубка России. Первыми об этом рассказали «Фонтанка» (10:05), 78.ru (10:25) и «Невские новости» (10:55).

Петербургский клуб встретится с «Енисеем». Матч пройдет в Красноярске.

Поединки всех команд запланированы на 25 и 26 сентября. Точную дату объявят в ближайшее время.

В прошлом сезоне «Зенит» выбыл на стадии 1/16 финала после матча с «Ростовом», который закончился со счетом 3:1.

Второй темой дня, по версии «Монитора», стал юбилей Нины Ургант.

Актрисе 4 сентября исполнилось 90 лет. Торжественную телеграмму ей направил президент РФ Владимир Путин.

Нина Ургант прославилась по фильмам «Белорусский вокзал», «Укротительница тигров», «Шинель» и другим картинам. В 1974 году она стала народной артисткой РСФСР.

Также знамениты ее сын Андрей Ургант и внук Иван Ургант.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал прогноз по запуск беспилотных грузоперевозок между Москвой и Петербургом. Раньше всех об этом написали «Деловой Петербург» (09:35), 78.ru (09:55) и «Невские новости» (10:20).

Беспилотные перевозки могут начаться уже в 2021-2022 годах. Их будут проводить на трассе М-11.

Для транспортных средств будут предоставлены отдельные полосы. Подробности проекта будут известны в скором времени.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», Regnum и «Фонтанка».

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