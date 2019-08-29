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Картина дня: соперники «Зенита» в ЛЧ и новый премьер-министр Украины

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© Фото: Вячеслав Евдокимов / «Зенит»

Темы дня

Против кого сыграют петербуржцы и кто получил должность.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стали соперники «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА. Первыми об этом написали 78.ru (19:55), «Невские новости» и «Фонтанка» (20:00).

Петербуржцы сыграют с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом». Жеребьёвка состоялась в Монако 29 августа.

Также объявили соперников московского «Локомотива». Игроки выступят против «Ювентуса», «Атлетико» и «Байера».

Матчи группового этапа пройдут 17/18 сентября, 1/2 и 22/23 октября, 5/6 и 26/27 ноября и 10/11 декабря

Второй темой, согласно «Монитору», стало назначение нового премьер-министра Украины. Оперативнее всех об этом рассказали «Фонтанка» (17:55) и «Деловой Петербург» (18:00)

Должность получил 35-летний Алексей Гончарук. Его кандидатуру предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Гончарук занимал должность заместителя главы администрации президента Украины, а также Офиса президента Украины. Кандидатуру доктора философии в области права поддержали 290 депутатов.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало количество платежей банковскими картами за проезд в общественном транспорте Петербурга. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (17:05), «Невские новости» (17:45) и 78.ru (18:05).

Горожане стали в 20 раз чаще расплачиваться картами. Всего за первые шесть месяцев 2019 года таким способом проезд оплатили 698 тыс. раз.

В прошлом году за шесть месяцев такой услугой пользовались только 33 тыс. пассажиров. «Сейчас есть смысл подумать над возможностью записывать на карты разные виды проездных билетов», — сказал глава ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и 78.ru.

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