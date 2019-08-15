  • 16 Август 2019
USD 16.08.2019 65.8907 +0.6875
USD ММВБ 00:05 65.1742  
EUR 16.08.2019 73.4550 +0.5513
EUR ММВБ 00:05 72.8831  
Нефть($) 15.08.2019 58.35 1.52
Нефть(p) 15.08.2019 3844.72 +139.22

Картина дня: аварийная посадка в Подмосковье и пожар в Петербурге

Автор:


© Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Темы дня

Что случилось в Московской области и что горело в Северной столице.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала экстренная посадка самолёта в Подмосковье.

Лайнер «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку из-за столкновения с чайками. Птицы вывели из строя оба двигателя, которые в итоге загорелись.

Пилотам удалось посадить самолёт в кукурузном поле. В результате инцидента никто не погиб.

Медицинская помощь потребовалась 75 из 226 пассажиров. Пострадавшие получат компенсации.

В Росавиации назвали действия пилотов правильными. Премьер-министр РФ поручил подготовить документы, чтобы представить к наградам членов экипажа.

Второй темой, по версии «Монитора», стал пожар в промзоне на Пулковском шоссе. Оперативнее всех об этом рассказали «Деловой Петербург» (13:35), «Невские новости» (13:50) и «Фонтанка» (14:25).

Происшествие случилось в районе 12 часов дня. Площадь пожара изначально составляла 500 кв. м, а затем увеличилась в два раза.

С огнём боролись около 100 сотрудников МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

Третьей темой, по данным «Монитора», стала мина, которую обнаружили в отделении «Почты России» на Бухарестской улице. Первыми об этом сообщили 78.ru (18:10) и «Фонтанка» (18:55).

Бандероль в здание принёс курьер. В упаковке оказалось некое устройство, о котором сотрудники почти сразу сообщили в полицию.

В Росгвардии заявили, что посылкой оказался корпус осветительной мины длиной 160 мм. Конструкция не представляли опасности для людей, её отправили на утилизацию.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Фонтанка».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Сделайте погромче: где в Петербурге продают виниловые пластинки

    Стриминг-сервисы вроде «Яндекс.Музыки» или Apple Music превратились в самый удобный способ слушать любимые песни. Но старый добрый винил никуда не исчез, и его легко можно купить в петербургских магазинах.

    читать далее →

    Самый центральный в Петербурге: история Итальянского моста через канал Грибоедова

    Почему Итальянский мост стал прорывом, сколько мог стоить проход по нему и откуда взялось название переправы.

    читать далее →

    Где в Петербурге подают крабов

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места города на Неве, где можно попробовать крабов в любом виде и другие морепродукты.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

    Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.08.19
    Воздушные шары с логотипом в Москве как лучший метод заявить о своей компании
    14.08.19
    Защита от DDOS-атак для вашего бизнеса
    12.08.19
    Почему каждой женщине нужно делать УЗИ малого таза 1 раз в год
    08.08.19
    Lenovo, Huawei и другие производители смартфонов
    06.08.19
    Несколько слов о новой серии кабельных лотков производства «КМ-профиль» серии PLUS
    05.08.19
    Музыка – важная часть жизни человека
    31.07.19
    Функции трапа
    31.07.19
    Функции дренажного колодца

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram