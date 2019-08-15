Картина дня: аварийная посадка в Подмосковье и пожар в Петербурге

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала экстренная посадка самолёта в Подмосковье.

Лайнер «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку из-за столкновения с чайками. Птицы вывели из строя оба двигателя, которые в итоге загорелись.

Пилотам удалось посадить самолёт в кукурузном поле. В результате инцидента никто не погиб.

Медицинская помощь потребовалась 75 из 226 пассажиров. Пострадавшие получат компенсации.

В Росавиации назвали действия пилотов правильными. Премьер-министр РФ поручил подготовить документы, чтобы представить к наградам членов экипажа.

Второй темой, по версии «Монитора», стал пожар в промзоне на Пулковском шоссе. Оперативнее всех об этом рассказали «Деловой Петербург» (13:35), «Невские новости» (13:50) и «Фонтанка» (14:25).

Происшествие случилось в районе 12 часов дня. Площадь пожара изначально составляла 500 кв. м, а затем увеличилась в два раза.

С огнём боролись около 100 сотрудников МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

Третьей темой, по данным «Монитора», стала мина, которую обнаружили в отделении «Почты России» на Бухарестской улице. Первыми об этом сообщили 78.ru (18:10) и «Фонтанка» (18:55).

Бандероль в здание принёс курьер. В упаковке оказалось некое устройство, о котором сотрудники почти сразу сообщили в полицию.

В Росгвардии заявили, что посылкой оказался корпус осветительной мины длиной 160 мм. Конструкция не представляли опасности для людей, её отправили на утилизацию.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Фонтанка».