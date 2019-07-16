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Картина дня: приговор за убийство старейшей сотрудницы Мариинки и дополнительные «Ласточки» между Петербургом и Москвой

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© Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Темы дня

Какой срок получили преступники и когда будут ходить поезда.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра. Оперативнее всех об этом сообщили 78.ru (13:55), «Невские новости» (14:05) и прокуратура Петербурга (14:20).

Сиделка Галина Гусейнова, которая ухаживала за 93-летней Ниной Мациной, получила 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.

По данным следствия, женщина решила расправиться с пенсионеркой в 2017 году. Через год она привлекла Сеника Нарояна и Размика Акобяна, пустила их в квартиру Мациной, где била и душила сотрудницу театра. Преступники получили 130 тыс. рублей, банковскую карту и фотографию с автографом.

Помимо Гусейновой, к лишению свободы приговорили Акобяна. Мужчина, следивший за дверью, проведет в колонии строгого режима семь лет.

Дело в отношении Сеника Нарояна было закрыто. Он умер 4 июля, вскоре после того, как присяжные единогласно сочли его виновным.

Второй темой, по данным «Монитора», стала новость о временном закрытии развязки Кольцевой автодороги с Таллинским шоссе. Первыми об этом написали «Невские новости» (10:00), 78.ru (11:35) «Аргументы и факты в Петербурге» (11:50).

Движение будет ограничено с 19 по 25 июля. На участке будут проводить ремонт.

Съезд будет перекрыт полностью. Водителей просят заранее планировать маршруты поездок.

Третьей темой, по версии «Монитора», стал анонс запуска дополнительных «Ласточек» между Петербургом и Москвой. Быстрее всех об этос рассказали «Невские новости» (15 июля в 18:00), 78.ru (19:30) и «Аргументы и факты в Петербурге» (14:20).

Дополнительные поезда будут ходить в июле и в августе. Это связано с повышенным спросом.

Из Москвы в Петербург поезд будет отправляться в 15:17 и прибывать в 23:00. В обратную сторону состав отходит в 15:56 и приезжает в 21:52.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Фонтанка», «Деловой Петербург» и «Невские новости».

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