Картина дня: именные билеты в «Царское село» и погода в Петербурге

Главной темой дня, по версии «Монитора», стали новые правила продажи билетов в государственном музее-заповеднике «Царское Село». Первыми об этом написали «Аргументы и факты в Петербурге» (11 июля в 20:50), «Невские новости» (11 июля в 21:10) и 78.ru (07:10).

Приобрести билеты через интернет можно будет только по паспорту. При этом воспользоваться покупкой онлайн разрешается лишь раз в месяц.

В «Царском Селе» изменения объяснили борьбой с перепродажей билетов. Для взрослых потребуются паспортные данные, для детей – данные свидетельства о рождении.

Обменять электронный билет на кассе с 25 июля можно будет только при предоставлении документов, удостоверяющих личность. «Предъявить свой документ должен каждый, кто зарегистрирован при заказе электронных билетов. В противном случае электронный билет аннулируется. Его стоимость не возвращается», – заявили в пресс-службе музея-заповедника.

Второй темой, согласно «Монитору», стала погода в Петербурге 13 июля. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (15:05).

В субботу в Северной столице ожидаются дожди. Они пройдут днем.

Воздух прогреется лишь до +18 градусов. Скорость ветра будет невысокой, около 8 м/с.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал отзыв лицензии у небанковской кредитной организации «21 век» из Петербурга. Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (08:50), 78.ru (09:00) и Regnum (09:05).

В Центральном банке России заявили, что деятельность организации «на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности». Владельцы «21 века» не приняли меры по увеличению капитала до минимальной величины в размере 90 млн рублей.

В организации назначили временную администрацию. «21 век» не является участником системы страхования вкладов.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», 78.ru и «Деловой Петербург».