  • 11 Июль 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 10:20 62.9532  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 10:20 70.9404  
Нефть($) 10.07.2019 66.54 +3.08
Нефть(p) 10.07.2019 4300.57 +206.40

Картина дня: строительство Фрунзенского радиуса метро Петербурга и Сутормин в «Зените»

Автор:


© Фото: Instagram / @metrospbphoto

Темы дня

Когда состоится пробный заезд по новым станциям метро и что уникального в номере нового игрока петербургского клуба.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стали очередные заявления об уровне готовности новых станций метро Петербурга. Первыми об этом написали 78.ru (10:35), «Фонтанка» (0:55) и «Невские новости» (11:25).

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов на совещании в Смольном заявил, что три станции Фрунзенского радиуса, «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» готовы на 84%. Специалисты планируют провести пробный рейс на участке 19 июля.

Глава «Метростроя» Николай Александров заявил, что первых пассажиров Фрунзенский радиус примет к 1 сентября.

Ранее «Метрострой», еще в 2018 году, заявлял, что участок готов на 90%. При этом станции должны были сдать сначала в декабре 2017 года, а затем в декабре 2018 года, однако этого не было сделано из-за финансовых проблем.

Второй темой, по данным «Монитора», стал номер, под которым в «Зените» будет играть Алексей Сутормин. Быстрее всех об этом написали «Невские новости» (14:15), «Деловой Петербург» (14:45) и «Аргументы и факты в Петербурге» (16:00).

Полузащитник выбрал себе номер 91. Ранее в новейшей истории «Зенита» никто не играл в основном составе под таким номером.

Сутормин дебютировал в Российской Премьер-лиге в прошлом сезоне в составе «Оренбурга». Он забил восемь мячей за 29 матчей.

Третьей темой, согласно «Монитору», стал инцидент на станции метро «Василеостровская» – там эскалатор зажевал руку мужчине. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (15:45), «Аргументы и факты в Петербурге» (17:35) и «Деловой Петербург» (17:45).

Происшествие случилось днем 10 июля. В пресс-службе метрополитена заявили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии ни пренебрег правилами безопасности.

«Предположительно, он сидел или лежал на эскалаторе, что и привело к зажатию руки на нижней гребенке. Эскалатор был экстренно остановлен, сотрудники метро вызвали скорую помощь, его увезли в больницу», – заявили в метро.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    «Краски, специи и любовь»: топ-6 индийских кафе и ресторанов в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие заведения Северной столицы, где можно поесть индийской еды, послушать красивую музыку и отдохнуть в окружении красок и контрастов.

    читать далее →

    «Самый непримечательный»: история Демидова моста через канал Грибоедова

    Совсем скоро переправа через канал Грибоедова, где сейчас красуется Демидов мост, отметит 280-летний юбилей. Рассказываем историю, на первый взгляд, «самого непримечательного» моста в Петербурге.

    читать далее →

    Топ-7 мест, где дешевле и уютнее играть в боулинг в Петербурге

    Собрали лучшие боулинг-клубы Северной столицы. Главные критерии – цена, целостность инвентаря и расположение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Где разрешено купаться в Петербурге и Ленобласти

    Жара под +30 градусов – лучшее время, чтобы искупаться где-нибудь на природе. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в регионе можно это сделать и какие правила нужно соблюдать.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Первый многоэтажный магазин в России: история универмага «У Красного моста»

    Обслуживание императорской семьи, работа в качестве филиала Центральной швейной фабрики и Au Pont Rouge – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, каким в прошлом был один из главных магазинов Северной столицы с товарами премиум-класса.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    01.07.19
    Как и куда сдать катализатор в Петербурге?
    27.06.19
    Рост рубля на фоне снижения доллара
    25.06.19
    Верба Владимир Степанович
    24.06.19
    Почему стоит работать с криптовалютой? Ответ от обменника 365Cash.co
    21.06.19
    Металлические шкафы для спортивных раздевалок: виды и преимущества
    20.06.19
    Профессия онколог
    14.06.19
    Привычки, которые помогают тратить меньше денег
    13.06.19
    «Бронка Групп»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram