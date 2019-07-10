Картина дня: строительство Фрунзенского радиуса метро Петербурга и Сутормин в «Зените»

Главной темой дня, по версии «Монитора», стали очередные заявления об уровне готовности новых станций метро Петербурга. Первыми об этом написали 78.ru (10:35), «Фонтанка» (0:55) и «Невские новости» (11:25).

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов на совещании в Смольном заявил, что три станции Фрунзенского радиуса, «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» готовы на 84%. Специалисты планируют провести пробный рейс на участке 19 июля.

Глава «Метростроя» Николай Александров заявил, что первых пассажиров Фрунзенский радиус примет к 1 сентября.

Ранее «Метрострой», еще в 2018 году, заявлял, что участок готов на 90%. При этом станции должны были сдать сначала в декабре 2017 года, а затем в декабре 2018 года, однако этого не было сделано из-за финансовых проблем.

Второй темой, по данным «Монитора», стал номер, под которым в «Зените» будет играть Алексей Сутормин. Быстрее всех об этом написали «Невские новости» (14:15), «Деловой Петербург» (14:45) и «Аргументы и факты в Петербурге» (16:00).

Полузащитник выбрал себе номер 91. Ранее в новейшей истории «Зенита» никто не играл в основном составе под таким номером.

Сутормин дебютировал в Российской Премьер-лиге в прошлом сезоне в составе «Оренбурга». Он забил восемь мячей за 29 матчей.

Третьей темой, согласно «Монитору», стал инцидент на станции метро «Василеостровская» – там эскалатор зажевал руку мужчине. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (15:45), «Аргументы и факты в Петербурге» (17:35) и «Деловой Петербург» (17:45).

Происшествие случилось днем 10 июля. В пресс-службе метрополитена заявили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии ни пренебрег правилами безопасности.

«Предположительно, он сидел или лежал на эскалаторе, что и привело к зажатию руки на нижней гребенке. Эскалатор был экстренно остановлен, сотрудники метро вызвали скорую помощь, его увезли в больницу», – заявили в метро.