Картина дня: открытие «Академической» после ремонта и уход Маркизио из «Зенита»

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало открытие станции метро «Академическая» после длительного ремонта. Первыми об этом написали Regnum (05:35), «Невские новости» (07:55) и «Деловой Петербург» (09:20).

Станцию «красной» ветки метро Петербурга ремонтировали на протяжении 11 месяцев. За это время там привели в порядок эскалаторы, модернизировали связанные с ними системы, восстановили гидроизоляцию наклонного хода. Также были улучшены системы безопасности.

Специалисты, помимо этого, полностью заменили кабельную сеть, систему электроснабжения и электроосвещения. Были установлены энергосберегающие светильники.

Второй темой, по данным «Монитора», стал уход футболиста Клаудио Маркизио из «Зенита». Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (19:30) и «Деловой Петербург» (19:35).

Итальянский полузащитник провел в составе сине-бело-голубых один сезон. Он стал игроком клуба в сентябре 2018 года.

За сезон Маркизио сыграл лишь 15 матчей, на поле он не появлялся с февраля 2019 года. На счету Клаудио было два гола.

В «Зените» не уточнили причины, почему контракт с Маркизио был расторгнут заранее.

Третьей темой, согласно «Монитору», стала непогода в Петербурге и Ленинградской области. Оперативнее всех об этом сообщили 47news (15:50), «Деловой Петербург» (17:45) и «Вести в Петербурге» (17:50).

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, в городе на Неве 2 июля ожидается усиление ветра до 15 м/с. Также прогнозируются ливни и грозы.

Дождь, предположительно, будет идти на протяжении всего дня. Температура воздуха поднимется до +20 градусов. Дожди также ожидаются 3 и 4 июля.

Схожая погода будет и в Ленобласти. Например, 2 июля даже ожидается град.

Самыми оперативными стали «Аргументы и факты в Петербург», «Невские новости» и «Фонтанка».