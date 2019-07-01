  • 2 Июль 2019
USD 14.06.2019 64.6314 0.1156
USD ММВБ 00:05 63.0624  
EUR 14.06.2019 73.0141 -0.0307
EUR ММВБ 00:05 71.8090  
Нефть($) 01.07.2019 65.02 +0.99
Нефть(p) 01.07.2019 4202.33 +71.38

Картина дня: открытие «Академической» после ремонта и уход Маркизио из «Зенита»

Автор:


© Фото: gov.spb.ru

Темы дня

Что поменяли на станции петербургского метро и сколько матчей провел итальянский полузащитник.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало открытие станции метро «Академическая» после длительного ремонта. Первыми об этом написали Regnum (05:35), «Невские новости» (07:55) и «Деловой Петербург» (09:20).

Станцию «красной» ветки метро Петербурга ремонтировали на протяжении 11 месяцев. За это время там привели в порядок эскалаторы, модернизировали связанные с ними системы, восстановили гидроизоляцию наклонного хода. Также были улучшены системы безопасности.

Специалисты, помимо этого, полностью заменили кабельную сеть, систему электроснабжения и электроосвещения. Были установлены энергосберегающие светильники.

Второй темой, по данным «Монитора», стал уход футболиста Клаудио Маркизио из «Зенита». Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (19:30) и «Деловой Петербург» (19:35).

Итальянский полузащитник провел в составе сине-бело-голубых один сезон. Он стал игроком клуба в сентябре 2018 года.

За сезон Маркизио сыграл лишь 15 матчей, на поле он не появлялся с февраля 2019 года. На счету Клаудио было два гола.

В «Зените» не уточнили причины, почему контракт с Маркизио был расторгнут заранее.

Третьей темой, согласно «Монитору», стала непогода в Петербурге и Ленинградской области. Оперативнее всех об этом сообщили 47news (15:50), «Деловой Петербург» (17:45) и «Вести в Петербурге» (17:50).

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, в городе на Неве 2 июля ожидается усиление ветра до 15 м/с. Также прогнозируются ливни и грозы.

Дождь, предположительно, будет идти на протяжении всего дня. Температура воздуха поднимется до +20 градусов. Дожди также ожидаются 3 и 4 июля.

Схожая погода будет и в Ленобласти. Например, 2 июля даже ожидается град.

Самыми оперативными стали «Аргументы и факты в Петербург», «Невские новости» и «Фонтанка».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Один из старейших в Петербурге: история Красного моста через Мойку

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, какого цвета раньше была переправа и что отличает ее от других мостов.

    читать далее →

    Вкусы прошлого: лучшие «советские» кафе Петербурга

    Яйцо с горошком, бутерброды с килькой и заливное – «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места, где можно попробовать классические блюда из СССР.

    читать далее →

    Волны, волны: морские музеи Петербурга

    Попасть внутрь подводной лодки, побывать на символе Октябрьской революции и узнать о быте моряков. «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие морские музеи Северной столицы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Умные города: что такое Big Data и как это работает в Петербурге

    С помощью новых технологий компания Tele2 проанализировала, каким образом болельщики добираются до «Газпром Арены». Теперь эти данные помогают сделать логистику к каждому матчу на стадионе более удобной и комфортной для всех.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Самое высокое триумфальное строение в мире: топ-7 удивительных фактов об Александровской колонне на Дворцовой площади

    Кто придумал колонну на Дворцовой и откуда взялся огромный кусок гранита в Петербурге? Кто его поставил вертикально, как он держится без опор и почему не упал во время войны?

    читать далее →

    Пресс-релизы

    01.07.19
    Как и куда сдать катализатор в Петербурге?
    27.06.19
    Рост рубля на фоне снижения доллара
    25.06.19
    Верба Владимир Степанович
    24.06.19
    Почему стоит работать с криптовалютой? Ответ от обменника 365Cash.co
    21.06.19
    Металлические шкафы для спортивных раздевалок: виды и преимущества
    20.06.19
    Профессия онколог
    14.06.19
    Привычки, которые помогают тратить меньше денег
    13.06.19
    «Бронка Групп»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram