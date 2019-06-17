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Картина дня: итоги «Кинотавра» и ужесточение ответственности за «пьяные» ДТП

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© Фото: Instagram / @kinotavr30

Темы дня

Какие фильмы стали лучшими на фестивале и какое наказание грозит нарушителям.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стали итоги кинофестиваля «Кинотавр». Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (16 июня в 20:45), Shuum.ru (16 июня 21:15) и «Невские новости» (16 июня в 21:30).

Главный приз завоевал фильм Бориса Акопова «Бык». Картина посвящена преступности в 1990-е годы.

Премию за лучшую режиссуру получил Александр Лунгин, сын режиссера Павла Лунгина, за фильм «Большая поэзия». Лучшими актерами стали Александр Кузнецов и Виктория Толстоганова, лучший дебютный фильм – «Давай разведемся» Анны Парнас. За эту картину режиссер также выиграла приз имени Григория Горина за лучший сценарий.

Второй темой, по данным «Монитора», стали съемки шоу «Вечерний Ургант» в Петербурге. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (16 июня в 20:05), «Фонтанка» (16 июня в 23:35) и «Деловой Петербург» (10:05).

По традиции в середине июня известную передачу снимают в Петербурге. Съемочная группа прибыла в город в минувшие выходные.

Часть съемок прошла на блошином рынке возле станции метро «Удельная». Фотография оттуда, на которой запечатлен ведущий Иван Ургант, появилась в социальных сетях.

Эфиры передачи из Петербурга будут выходить с 17 по 21 июня.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало ужесточение ответственности за «пьяные» ДТП. Оперативнее всех об этом рассказали «Фонтанка» (17:00), «Деловой Петербург» (17:15) и «Невские новости» (17:30).

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает до 15 лет лишения свободы для нетрезвых водителей, ставших виновниками аварий со смертельным исходом.

В случае тяжкого вреда здоровью установлено наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. За гибель человека предусмотрено от 5 до 12 лет лишения свободы, за смерть двух и более человек – от 8 до 15 лет. Ранее наказанием за преступление было лишение свободы от 4 до 9 лет.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «Фонтанка».

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