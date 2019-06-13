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Картина дня: смерть экс-главы петербургского «Водоканала» и пожар на заводе «Красный Выборжец»

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© Фото: vodokanal.spb.ru

Темы дня

Сколько лет было Феликсу Кармазинову и что случилось на заводе.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стала смерть бывшего главы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Феликса Кармазинова. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (12:50), «Невские новости» (12:55) и «Деловой Петербург» (13:20).

Кармазинов умер на 76-м году жизни. В пресс-службе предприятия сообщили, что причиной стала продолжительная тяжелая болезнь.

Феликс Кармазинов стал руководителем «Водоканала» в 1987 году. Он управлял предприятием почти 30 лет – до октября 2016 года.

В 2005 году Кармазинов стал почетным гражданином Петербурга. Он был награжден орденом Почета, орденом Дружбы и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Второй темой, согласно «Монитору», стал пожар на заводе «Красный Выборжец» в Петербурге. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (14:35), «Фонтанка» (14:40) и «Аргументы и факты в Петербурге» (15:10).

На заводе днем 13 июня загорелось здание трансформаторной подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Пожар потушили за два часа. С огнем боролись 26 сотрудников МЧС. В результате происшествия на Кондратьевском проспекте никто не пострадал.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало временное переселение жильцов треснувшего дома на Выборгской улице в маневренный фонд. Первыми об этом рассказали «Фонтанка» (12:15), «Вести в Петербурге» (12:20) и «Невские новости» (14:00).

Инцидент с домом №4 случился вечером 12 июня. Вскоре из дореволюционного здания эвакуировали 39 человек.

В МЧС отметили, что 22 жильца были направлены в пункт временного размещения в школе №107, остальные разъехались по родственникам. Пострадавших нет.

Предположительно, причиной обрушения могло стать строительство дома по соседству.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и 47news

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