Картина дня: «Зенит» в клубном рейтинге УЕФА и iOS 13

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало место ФК «Зенит» в клубном рейтинге УЕФА по итогам сезона. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (06:10), «Деловой Петербург» (10:15) и «Фонтанка» (13:10).

Петербуржцы, выигравшие Чемпионат России, заняли 19-ю строчку. «Зениту» удалось обойти «Вильярреал» и «Монако».

Лидером рейтинга стал мадридский «Реал». В топ списка также вошли «Барселона», «Бавария», «Атлетико» и «Ювентус».

Второй темой, согласно «Монитору», стало назначение нового руководителя комитета по природопользованию Петербурга. Первыми об этом написали «Невские новости» (18:35) и «Фонтанка» (18:45).

Руководителем ведомства по распоряжению врио губернатора Петербурга Александра Беглова стал Денис Беляев. В прошлом он был начальником Северо-Западного управления Росрыболовства, а также работал в аппарате полномочного представителя президента в СЗФО.

Предыдущий глава комитета по природопользованию Игорь Матвеев несколько дней назад был отправлен в отставку. Его временно заменял первый зампред Денис Матвеев.

Третьей темой, по данным «Монитора», стала премьера новой версии операционной системы iOS с темной темой. Оперативнее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (3 июня в 23:35) и «Невские новости» (00:00).

Презентация Apple состоялась 3 июня. На мероприятии показали iOS 13, в которой появилась темная тема. Теперь пользователи смогут применить черный фон в приложениях и в самой системе.

Также в iOS изменили интерфейс управления громкостью, переделали вид различных приложений и добавили возможность передавать звук на две пары AirPods.

Новую операционную систему получат iPhone 6s, iPhone SE и смартфоны, которые вышли позднее. Официальный релиз iOS 13 состоится осенью.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».