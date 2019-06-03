Возрождение и сила духа: что такое Ураза-байрам и как его празднуют в Петербурге

Ежегодно в Петербурге в связи с исламским праздником Ураза-байрам меняется режим работы станции метро «Горьковская». В важный для мусульман день у Соборной мечети на Каменноостровском проспекте в Петербурге собирается огромное количество верующих. По данным Смольного, в 2018 году на Петроградской стороне праздник отметили более 50 тыс. человек. «Санкт-Петербург.ру» объясняет, что это за праздник.

«Праздник разговения»

Арабское название знаменательной даты, Ид аль-Фитр, переводится как «праздник разговения» или, говоря простыми словами, прекращения поста. Ураза-байрам – это тюркская версия названия.

Праздник символизирует окончание поста в священный для мусульман месяц Рамадан. В лунном исламском календаре он идет девятым по счету. Считается, что в Рамадан Аллах начал ниспослание Корана.

Согласно преданиям о словах и действиях пророка Мухаммеда, которые называются хадисами, в этот месяц открываются врата рая, а врата ада закрываются. В связи с этим Рамадан считают священным.

Если обычный календарный месяц в основном длится 30 или 31 день, то в исламе его продолжительность зависит от фаз луны и составляет примерно 29-30 дней. По этой причине Рамадан и связанные с ним праздники каждый год начинаются и заканчиваются в разные даты. Например, в 2018 году Ураза-байрам отмечали 15 июня, на 12 дней позже, чем в 2019.

Молитва верующих у подземного перехода рядом с «Горьковской». Фото: Вадим Жернов / РИА «Новости»

Почему Ураза-байрам важен для мусульман

Рамадан – особенный месяц, который можно сравнить с периодом поста у христиан. Главное отличие – есть и пить нельзя вообще, но только в период от восхода до захода солнца. Под запрет в это время также попадают курение и нюханье табака, прием лекарств в любом виде за исключением инъекций, интимная близость.

Окончание Рамадана мусульмане отмечают именно праздником Ураза-байрам. Этот день в исламе считается наиболее важным наравне с Курбан-байрамом, который означает окончание хаджа, то есть паломничества в Мекку, где находится главная святыня ислама.

Ураза-байрам символизирует возрождение и повышение духовного уровня каждого человека, который соблюдал пост. Чтобы отметить знаменательное событие, мусульмане проводят генеральную уборку дома, накрывают праздничный стол и надевают свою лучшую одежду. Ураза-байрам считается официальным нерабочим днем в нескольких регионах России: в Татарстане, Чечне, Крыму, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Карачаево-Черкесии.

Мечети

Обязательным ритуалом Ураза-байрама и Курбан-Байрама считается ид-намаз, то есть праздничная молитва. Время для нее наступает в течение 30 минут после восхода солнца, а заканчивается до того, как оно будет в зените.

Праздничную молитву значительное количество верующих читают рядом с мечетями. В Петербурге есть несколько религиозных сооружений для мусульман. Самое известное и крупное – Соборная мечеть на Петроградской стороне, также есть Коломяжская мечеть на Парашютной улице.

Поскольку к Соборной мечети в праздники добираются тысячи, а то и десятки тысяч мусульман, в петербургском метро принимают решение об ограничении станции работы «Горьковской». Помимо этого, перекрывают движение на ряде улиц. Проехать 4 июня 2019 года с 07:00 до 10:00 нельзя по Кронверкскому проспекту от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы, Крестьянскому и Конному переулкам. Ограничения вводят для обеспечения безопасности, но тем не менее это постоянно приводит к столпотворению в метро, что особенно удивляет пассажиров, которые заранее не были осведомлены о мусульманском празднике.