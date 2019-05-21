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Картина дня: чемпионский парад «Зенита» и иски петербургского «Водоканала»

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© Фото: fc-zenit.ru

Темы дня

Когда сине-бело-голубые отметят победу в Чемпионате России и сколько задолжали жители Петербурга.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала дата проведения чемпионского парада «Зенита» в Петербурге. Первыми об этом написали «Невские новости» (18:20), «Деловой Петербург» (18:30) и «Аргументы и факты в Петербурге» (18:35).

Праздник в честь победы футболистов в Чемпионате России состоится 26 мая, еогда будет отмечаться День города. Сначала футболисты пройдут на теплоходе по рекам и каналам Петербурга, после чего проедут по Северной столице на автобусе.

«Сине-бело-голубая флотилия, в которую войдут корабли с болельщиками, начнет движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова. Финальной точкой водной части парада станет причал у Шереметевского дворца. Затем команда пересядет на золотой автобус и отправится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Заключительной точкой парада станет стадион "Петровский", куда команда поедет через Стрелку Васильевского острова», – отметили в пресс-службе «Зенита».

Точное время и более подробный маршрут будет опубликован в скором времени.

«Зенит» стал чемпионом сезона 2018/19 за три тура до окончания Чемпионата России. Петербуржцы победили в турнире пятый раз в истории.

Второй темой, согласно «Монитору», стало утверждение Ларисы Луппиан на должности художественного руководителя театра имени Ленсовета. Быстрее всех об этос рассказали Regnum (16:50), Shuum.ru, «Деловой Петербург» (17:20).

Народная артистка России и жена Михаила Боярского официально была назначена на должность худрука 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

«Мы надеемся, театр обрел творческого руководителя, который сможет найти важный баланс между интересами широкого круга зрителей и артистов труппы. Уверен, авторитет Ларисы Регинальдовны в профессиональном сообществе поможет в привлечении к работе над постановками самых востребованных режиссеров», – сказал глава ведомства Константин Сухенко.

Лариса Луппиан выступает в театре им. Ленсовета с 1974 года. На посту худрука она сменила Юрия Бутусова, который ушел из театра весной 2018 года из-за разногласий с директором и чиновниками.

Третьей темой, по версии «Монитора», стали иски петербургского «Водоканала» против должников. Оперативнее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (14:00), «Невские новости» (14:05).

«Водоканал» направил в суд более 2 тыс. исков против абонентов. Общая сумма долгов превысила 932 млн рублей.

В предприятии отметили, что по состоянию на 1 мая в судах находились больше 3,2 тыс. исков на сумму более 1,35 млрд рублей.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».

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