Картина дня: Лазарев в финале «Евровидения» и летняя погода в Петербурге

Главной темой дня, по версии «Монитора», стал выход Сергея Лазарева в финал конкурса «Евровидение». Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (00:15), «Невские новости» (00:20) и 47news (00:50).

Певец из России исполнил в полуфинале песню «Scream». На сцене Лазарева окружали восемь экранов, на которые транслировали изображения музыканта.

Финал «Евровидения» пройдет в Тель-Авиве 18 мая. Сергей Лазарев участвует в конкурсе уже во второй раз.

Второй темой, по данным «Монитора», стала хорошая погода в выходные. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (13:55) и «Аргументы и факты в Петербурге» (16:30).

В субботу, 18 мая, воздух прогреется примерно до +20 градусов. На следующий день станет теплее еще на три градуса.

В оба выходных дня будет ясная погода. По вечерам будет становиться прохладнее.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало назначение жены Михаила Боярского на должность художественного руководителя театра им. Ленсовета в Петербурге. Быстрее всех об этом сообщили Shuum.ru (16 мая в 19:20), «Невские новости» (16 мая в 20:10) и «Аргументы и факты в Петербурге» (11:00).

Лариса Лупиан отметила, что должность ей предложили в Смольном. Народная артистка России работала в театре им. Ленсовета с середины 1970-х годов, при этом у нее нет опыта режиссера.

Прошлый худрук Юрий Бутусов ушел из театра в марте 2018 года. Он уволился из-за разногласий с директором театра и комитетом по культуре Петербурга.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».