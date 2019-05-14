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Картина дня: падение свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева и протесты в Екатеринбурге

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© Фото: pixabay.com

Темы дня

Что случилось с девушкой, чем недовольны жители Екатеринбурга и кого эвакуировали в Петербурге.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало падение из окна свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева. Первыми об этом написали «Фонтанка» (13 мая в 23:10), 47news (01:30) и «Невские новости» (03:25).

Екатерина Бобкова пострадала на отдыхе в Праге. Девушка получила серьезные травмы.

Бобкову срочно госпитализировали и сделали ей несколько операцией. После ее ввели в искусственную кому.

Россиянка находилась в компании футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 10 октября, когда спортсмены избили в Москве несколько человек. Бобкова проходила по делу в качестве свидетеля. Она отметила, что давно была знакома с футболистами, но случайно встретилась с ними в тот вечер.

Кокорина и Мамаева признали виновными в хулиганстве. Игрок «Зенита» получил 1 год и шесть месяцев колонии общего режима, а второй футболист – 1,5 года колонии.

Второй темой, согласно «Монитору», стали протесты в Екатеринбурге из-за строительства храма. СМИ писали о ситуации на протяжении двух дней.

Собор планируют построить в одном из скверов города. Жители вечером 13 мая вышли на акцию, которая переросла в столкновения с полицией.

Власти отказались остановить строительство храма. Протестующие собрались и на следующий день. Всего в акции участвуют несколько сотен екатеринбуржцев.

Третьей темой, по версии «Монитора», стали массовые эвакуации в Петербурге. Быстрее всех об этом написали «Фонтанка» (12:30), «Аргументы и факты в Петербурге» (13:00).

Днем 14 мая из нескольких школ в Выборгском, Приморском и Невском районов выводили учеников. Как оказалось, в учебные заведения поступили сообщения о заминировании.

Полицейские проверили школы и не нашли ничего подозрительного. Позднее заведения вернулись к обычной работе.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».

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