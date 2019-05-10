Картина дня: смерть Доренко и происшествие в петербургом метро

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала смерть журналиста Сергея Доренко. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости», «Фонтанка» (20:35 9 мая) и 47news (20:40 9 мая).

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» скончался от разрыва аорты, когда ехал в Москве на мотоцикле. Доренко было 59 лет.

Журналист в 1990-х годах вел программу «Время», а затем был ведущим собственной программы на ОРТ. Его уволили после выпуска о гибели подлодки «Курск» в 2000 году, когда он резко раскритиковал представителей власти.

Второй темой, по версии «Монитора», стало падение мужчины на рельсы станции метро «Проспект Ветеранов». Быстрее всех об этом написали «Фонтанка» (10:50), «Деловой Петербург» (11:15), «Аргументы и факты в Петербурге» (11:30).

Пассажиры рассказали, что молодой человек свалился из-за потери равновесия. Очевидцы заявили, что мужчина якобы был пьяным.

Сотрудники метро оперативно прибыли на место и подняли парня. Из-за инцидента было временно приостановлено движение на «красной» ветке подземки. Вскоре его восстановили.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал анонс встречи госсекретаря США Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным. Первыми об этом рассказали «Деловой Петербург» (16:25) и «Фонтанка» (17:35).

Помпео прибудет в Россию 13 мая. В этот день он посетит Москву и посольство США, а на следующий день отправится в Сочи, где встретится с Путиным.

В переговорах также будет участвовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Планируется, что на встрече обсудят «полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов».

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».