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Картина дня: генеральная репетиция парада Победы в Петербурге и очередные эвакуации

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© Фото: Instagram / @svetlanasimonova_

Темы дня

Как прошла репетиция и откуда выводили посетителей.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала генеральная репетиция парада Победы в Петербурге. Первыми об этом написали «Невские новости» (10:05), «Аргументы и факты в Петербурге» (11:20) и «Деловой Петербург» (11:30).

Военнослужащие отрабатывали движения под проливным дождем утром 7 мая. Очевидцы поделились в интернете записями происходящего на Дворцовой площади.

Парад пройдет в 10:00 9 мая. В нем будут участвовать больше 4 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и 45 самолетов и вертолетов.

Второй новостью, согласно «Монитору», стало изменения режима работы петербургского метро из-за акции «Бессмертный полк». Быстрее всех об этом написали «Невские новости» (10:25), Regnum (11:20) и «Деловой Петербург» (14:20).

В День Победы «Адмиралтейская» будет открыта только на выход с 08:30 до 11:30 и с 20:00 до 00:00, а обе станции «Площадь Александра Невского» – с 14:00 до 15:25.

Вестибюль «Площади Восстания» с выходом на улицу Восстания при необходимости будет работать только на выход с 14:30 до 15:30. Вестибюль у Московского вокзала в это время будет работать только на выход.

«Маяковская» с 14:30 до 15:30 будет закрыта, поезда будут проезжать станцию без остановки.

Вестибюль «Невского проспекта» с выходом на канал Грибоедова с 09:00 до 22:00 будет открыт только на выход, а с 22:00 до 05:36 10 мая – полностью закрыт. «Горьковскую» с 21:25 до 22:00 откроют только на выход.

Третьей темой, по версии «Монитора», стали очередные эвакуации в Петербурге. Оперативнее всех об этом сообщили «Невские новости» (13:15), «Деловой Петербург» (14:05).

Из-за анонимных звонков о заминировании людей выводили из «Мега Дыбенко», ТРК «Галерея», «Парк Хауса» на севере Петербурга, а также из бизнес-центров «Лахта» и «Лахта-2».

Позднее посетителей эвакуировали и из ТРК «Питер Радуга» на проспекте Космонавтов.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».

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