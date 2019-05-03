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Картина дня: ДТП с поездом в Карелии и пожар в Петербурге

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© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Что случилось с поездом «Ласточка» и где тушили пожар.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала авария поезда «Ласточка» с грузовиком в Карелии. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости», «Деловой Петербург» (12:00) и «Фонтанка» (12:20).

Авария случилась утром 3 мая. Автомобиль «Урал» выехал на железнодорожный переезд на перегоне Элисенваара – Яккима.

Машинист поезда воспользовался экстренным торможением, однако это не помогло избежать аварии. В результате столкновения пострадали три человека, которые находились в грузовике.

Второй новостью, по версии «Монитора», стал снегопад в Петербурге. Первыми об этом написали «Невские новости» (09:25), «Фонтанка» (10:40) и «Деловой Петербург» (12:15).

Снегопад в Северной столице начался утром 3 мая. Из-за плохой погоды в регионе объявили «желтый» уровень опасности.

Скорость ветра в городе поднялась до 23 м/с. Осадки практически не прекращались на протяжении дня, а вечером жители Петербурга рассказали о выпавшем граде.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал крупный пожар на шоссе Революции. Быстрее всех об этом сообщили «Невские новости» (00:00), «Фонтанка» (00:10) и «Деловой Петербург» (09:25).

Пожар, случившийся в доме №88, начался вечером 2 мая. Огонь тушили больше пяти часов.

После спасатели нашли в обгоревших помещениях снаряды времен Великой Отечественной войны. В пресс-службе Росгвардии отметили, что предметы не представляли опасности, потому что не имели разрывного заряда.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», «Невские новости» и «Деловой Петербург».

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