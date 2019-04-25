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Картина дня: встреча Путина и Ким Чен Ына и победа «Зенита»

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© Фото: kremlin.ru

Темы дня

Что обсуждали лидеры двух стран и сколько очков у петербургского футбольного клуба.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала встреча президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына. Быстрее всех об этом написали «Деловой Петербург» (09:25), «Невские новости» (09:30) и «Фонтанка» (09:55).

Лидеры двух стран провели первые совместные переговоры. Саммит с участием лидера Северной Кореи, возглавляющего страну с 2011 года, прошли в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Встреча Путина и Ким Чен Ына продлилась три с половиной часа. Российский президент назвал коллегу «интересным и содержательным собеседником».

«Самое главное, и мы сегодня об этом говорили в ходе переговоров, – нужно восстановить силу международного права, вернуться к ситуации, когда международное право, а не кулачное право определяет положение, ситуацию в мире. Если мы этого добьемся, то это будет первым шагом, важнейшим шагом на пути к разрешению подобных сложных ситуаций, как та, что сложилась на Корейском полуострове», – сказал Путин.

Второй темой, по версии «Монитора», стала победа «Зенита» над «Динамо». Первыми об этом написали «Невские новости» (23:05), «Деловой Петербург» (23:25) и Piterets.ru (00:25).

Петербуржцы обыграли клуб из Москвы со счетом 2:0. Первым ворота «Динамо» поразил Артем Дзюба, еще один гол забил Сердар Азмун.

По итогам 25 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 54 очками. Сине-бело-голубые опережают идущий на втором месте «Локомотив» на восемь очков.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало возвращение пролета Банковского моста на канал Грибоедова. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (11:45), «Невские новости» (12:40) и «Аргументы и факты в Петербурге» (14:45).

Мост вернули на место после реставрации. Работами занимается ЗАО «Пилон».

Знаменитые фигуры грифонов будут установлены до конца мая 2019 года. Полностью мост будет открыт ко Дню города.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», «Невские новости» и «Деловой Петербург».

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