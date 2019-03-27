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Картина дня: смертельная авария в Ленобласти и популярность Мариинского театр

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© Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Темы дня

Что случилось на трассе Вологда – Новая Ладога и какое место заняла Мариинка в списке самых популярных театров России.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало смертельное ДТП на трассе Вологда – Новая Ладога. Первыми об этом написали «Невские новости» (10:50), «Деловой Петербург» (11:15) и «Фонтанка» (11:35).

Утром 27 марта на 411-м километре автодороги А-114 грузовик врезался в легковушку. В результате аварии погибла пассажирка ВАЗа, водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

В связи с ДТП трасса в районе деревни Батьково была перекрыта, образовалась крупная пробка.

Второй темой, по данным «Монитора», стал приговор дизайнеру, из-за которого начал рушиться дом на Каменноостровском проспекте в Петербурге. Оперативнее всех об этом сообщили «Аргументы и факты в Петербурге» (15:30).

Петроградский районный суд признал Александра Свиридова виновным в нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.

Мужчина в 2017 году устроил перепланировку жилых помещений в доме №57 по Каменноостровскому проспекту. Из-за работ дом едва не рухнул.

Свиридова приговорили к двум годам ограничения свободы с запретом на два года заниматься строительной и ремонтной деятельностью.

«Гражданский иск СПб ГКУ «Жилищное агентство Петроградского района СПб» удовлетворен частично на сумму 56 065 889 рублей 70 копеек. Гражданские иски потерпевших признаны по праву. Арест на имущество Свиридова сохранен», отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало попадание Мариинского театра в список самых любимых театров россиян. Быстрее всех об этом рассказали «Деловой Петербург» (10:50), «Аргументы и факты в Петербурге» (18:15) и «Невские новости» (18:30).

По данным ВЦИОМ, самым любимым театром стал Большой театр в Москве. Его выбрали 12% респондентов.

Второе место в списке занял московский «Современник» (6%). На третье место попал Мариинский театр (4%).

«Чаще остальных в театры ходят 45-59-летние (53%), люди с высшим образованием (67%), жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов-миллионников (по 71%)», – добавили во ВЦИОМ.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Деловой Петербург», «Невские новости» и «Фонтанка».

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