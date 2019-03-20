Картина дня: приговор лидеру «тамбовской» ОПГ и увольнение главы комитета по печати Петербурга

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал приговор Владимиру Барсукову, которого признали виновным в создании «тамбовской» ОПГ. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (16:30), «Невские новости» (16:35) и «Деловой Петербург» (16:40).

Барсукова, который ранее был известен как «ночной губернатор Петербурга», приговорили к 12 годам колонии строгого режима. В общей сложности криминальный авторитет, который уже был приговорен к 23 годам за убийство, получил 24 года лишения свободы.

Вячеслав Дроков, подельник Барсукова, так же получил 12 лет колонии строгого режима. В заключении он проведет 21 год.

«Тамбовскую» ОПГ считают одной из крупнейших группировок Петербурга в 1990-х годах и в начале 2000-х. По версии следствия, члены организованной группы занимались рейдерским захватом недвижимости.

Второй темой, по данным «Монитора», стало увольнение главы комитета по печати Петербурга Сергея Серезлеева. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (13:00), «Фонтанка» (13:10) и «Аргументы и факты в Петербурге» (13:30).

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил Серезлеева в отставку вскоре после проверки, которую в комитете устроила Контрольно-счетная палата. Материалы инспекции были направлены в правоохранительные органы.

Специалисты выявили не менее 542 нарушений. Сумма ущербу городскому бюджету оценивается в 4,1 млрд рублей.

Третьей темой, по версии «Монитора», стал запах газа во Фрунзенском рафоне Петербурге. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (11:55), «Деловой Петербург» (12:25) и «Аргументы и факты в Петербурге» (12:35).

Жители Купчино жаловались на сильный запах. По их словам, из-за газа невозможно было открыть окна.

Позднее в районной администрации сообщили, что запах вызван незаконным сливом газонефтепродуктов в канализацию. В настоящее время власти пытаются выяснить, кто ответственен за происшествие.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», АБН и 47news.