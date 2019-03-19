Картина дня: новая начальница пресс-службы Смольного и отставка Назарбаева

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало назначение Инны Карпушиной на должность главы пресс-службы Смольного. Быстрее всех об этом написали «Деловой Петербург», Regnum (17:35) и «Невские Новости» (17:50).

Тележурналистка 19 марта стала заместителем руководителя администрации губернатора, главой управления информации и руководителем пресс-службы.

И. о. обязанностей начальника управления Марина Мерцалова, которая работала после ухода с должности Андрея Кибитова, снова стала заместителем начальника.

Инна Карпушина работала на Пятом канале, а также на «100ТВ». Помимо этого, она вела программу «Барышня, Смольный!» на канале 78.

Второй темой, по версии «Монитора», стало переименование будущей станции метро Петербурга «Туристская». Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (18 марта в 21:45), «Невские новости» (07:35) и «Аргументы и факты в Петербурге» (08:15).

Станция, которую назовут «Богатырской», будет располагаться севернее перекрестка Богатырского проспекта и Туристской улицы, как предполагалось ранее. Ее разместят на пересечении Туристской улицы и улицы Оптиков.

Помимо этого, станцию «Шуваловский проспект» построят не на углу улицы Шаврова и проспекта Авиаконструкторов, а северо-восточнее пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов.

Третьей темой, согласно «Монитору», стал уход в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Первыми об этом рассказали «Невские новости», «Фонтанка» (16:10) и Shuum.ru (16:15).

Назарбаев сложил полномочия в телевизионном обращении к нации. «В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», — сказал он.

Президентом страны до следующих выборов будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев с 20 марта возглавит Совет безопасности Казахстана. Должность он сможет занимать пожизненно.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», АБН и 47news.