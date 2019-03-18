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Картина дня: фейковые новости, неуважение к власти и приговор по делу о гибели детей на Сямозере

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© Фото: pixabay.com

Темы дня

Что грозит за нарушение закона и какой приговор вынесли фигурантам дела о смерти 14 детей.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стали законы о фейковых новостях и неуважении к власти, которые подписал президент России Владимир Путин. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (17:30), Shuum.ru и «Деловой Петербург» (17:35).

За распространение недостоверных и искажающих факты новостей предусмотрена различная ответственность – штраф от 30 до 100 тыс. рублей для гражданских лиц «с конфискацией предмета административного правонарушения» и от 60 до 200 тыс. рублей для должностных лиц. За новости, которые повлекли смерть человека или другие серьезные последствия, грозит штраф до 400 тыс. рублей для гражданских лиц и до 1,5 млн рублей для должностных лиц.

Сайты без регистрации СМИ будут блокировать за фейковые новости без предупреждения, а традиционные СМИ – только в случае, если редакция не пример меры после получения соответствующего уведомления.

Согласно закону о неуважении к власти, за оскорбление общества, государства, официальных символов и органов госвласти предусмотрен штраф от 30 тыс. до 100 тыс. при первом нарушении. При повторном размер наказания может вырасти до 200 тыс. рублей.

Генпрокуратура также сможет обратиться в Роскомнадзор для блокировки нарушающих закон материалов и сайтов, где она распространяется.

Второй темой, по данным «Монитора», стал приговор по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году. Оперативнее всех об этом написали «Деловой Петербург» (11:17), «Фонтанка» (11:22) и «Невские новости» (11:47).

Из шести обвиняемых виновными признали трех человек. Директор парк-отеля «Сямозеро» Елена Решетова и координатор лагеря Вадим Виноградов получили по 9,5 года лишения свободы. Следствие установило, что они знали о штормовом предупреждении, но не отменили водный поход. Помимо этого, одна из плавательных средств было неисправно, а дети не получили спасательные жилеты подходящего размера.

Инструктор лагеря Валерий Круподерщиков был приговорен к восьми месяц лишения свободы за оставление детей в опасности. Суд освободил его по истечению срока давности. Бывший руководитель карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, врио главы ведомства Людмила Котович и инструктор лагеря Павел Ильин были оправданы.

Трагедия на Сямозере случилась в июне 2016 года. В шторм попали 47 детей и несколько инструкторов, погибли 14 несовершеннолетних.

Третьей темой, по версии «Монитора», стали планы РЖД по запуску электрички из Петербурга в Иматру. Быстрее всех об этом рассказали Regnum, «Аргументы и факты в Петербурге» (16:37) и «Невские новости» (17:40).

В настоящее время специалисты прорабатывают дорожную карту проекта. Предполагается, что она будет готова к концу апреля 2019 года. Согласно предварительной информации, поезд будет ходить через Выборг в Светогорск, Иматру и Лаппеенранту.

На запуск маршрута потребуется не менее трех лет. Перед этим проект должны согласовать власти России и Финляндии.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», АБН и 47news.

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