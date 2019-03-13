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Картина дня: Boeing 737 MAX, хостелы и фейковые новости

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© Фото: Twitter / @HeartNENews

Темы дня

Где запретили использовать лайнеры и почему сенаторы отклонили законопроект о запрете хостелов в жилых домах.

Самой обсуждаемой новостью суток, по данным «Монитора», стало закрытие воздушного пространство над рядом стран для самолетов Boeing 737 MAX.

После авиакатастрофы в Эфиопии, в результате которой погибли 157 человек, от лайнеров отказались страны Евросоюза, Аргентина, Турция, Китай, Новая Зеландия, Грузия и другие страны, в том числе Россия.

В США считают, что у самолета нет системных проблем, поэтому нет оснований для запрета на полеты. Тем не менее Ассоциация бортпроводников США призвала проявить осторожность и приостановить использование лайнеров.

Второй темой дня, согласно «Монитору», стало отклонение законопроекта о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Первыми об этом написали «Невские новости» (13:15), Regnum (13:25) и «Деловой Петербург» (13:25).

Члены Совета Федерации не стали принимать законопроект. По словам спикера Валентины Матвиенко, сенаторы поддерживают инициативу, но выступают против немедленного вступления закона в силу.

Она отметила, что нужно дать людям возможность закрыть договор аренды, закрыть бизнес, уволить людей. Предполагается, что вступление документа в силу отсрочат до 2020 года.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало одобрение Советом Федерации закона о запрете фейковых новостей. Оперативнее всех об этом написал «Деловой Петербург» (14:35).

Инициативу поддержали 149 сенаторов. Трое членов Совета Федерации выступили против, столько же воздержались от голосования.

Документ направлен на борьбу с недостоверной общественно значимой информацией, которую распространяют под видом достоверных сообщений. В частности, речь идет о запрете публикации данных в интернете и СМИ.

За распространение фейковых новостей предусмотрены штрафы. Для граждан они составят от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «Деловой Петербург».

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