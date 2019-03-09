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Беглов поблагодарил депутатов за содействие в ремонте роддома №10 в Петербурге

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© Фото: gov.spb.ru

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Врио губернатора назвал помощь примером настоящей совместной работы Законодательного собрания и Смольного.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил депутатов Законодательного собрания Андрея Васильева и Романа Коваля за поправки в бюджет, которые позволили отремонтировать родильный дом №10 в Красносельском районе. Об этом он сказал во время визита в учреждение.

Беглов отметил, что ремонт и оснащение одного из крупнейших роддомов Северной столицы – пример настоящей совместной работы исполнительной и законодательной властей города. По его мнению, таким должно быть сотрудничество при решении проблем петербуржцев.

«Рад, что мы встречаемся не в кабинетах. Это наша общая конкретная работа "на земле", Законодательного собрания и исполнительных органов власти», – цитирует врио губернатора пресс-служба администрации Петербурга.

Беглов добавил, что власти города продолжат вкладывать серьезные средства в улучшение инфраструктуры родильных домов и в других районах города и расширять программы поддержки семей с детьми. «Дети в Петербурге должны появляться на свет в самых лучших условиях», – подчеркнул он.

Врио губернатора также поздравил многодетных мам Ольгу Баранову и Ирину Кузнецову с рождением малышей. Беглов вручил женщинам сертификаты на приобретение бытовой техники.

 

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