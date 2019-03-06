Картина дня: авария в Ленобласти и новые вагоны метро

Главной темой дня, по версии «Монитора», стала крупная авария на трассе «Кола», в результате которой погиб один человек. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (12:25), «Фонтанка» (12:40) и «Невские новости» (12:50).

Утром 6 марта автобус компании ООО «Барс» вез пассажиров из Тихвина до станции метро «Ладожская». В него врезался автомобиль Renault Logan, который вылетел на встречную полосу.

Пострадали 14 человек, один пассажир погиб. Восемь пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Второй темой, согласно «Монитору», стали деньги на закупку новых составов петербургского метро. Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (14:00), «Невские новости» (17:30) и Regnum (18:05).

Смольный выделил на приобретение шести составов 3,4 млрд рублей. По словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, это будет подарок горожанам.

Всего для обновления парка метро Петербурга нужно закупить около 800 вагонов. Власти планируют это сделать в течение нескольких следующих лет.

Третьей темой, по данным «Монитора», стали 300 млн рублей, которые полиция нашла при обыске в бизнес-центре Петербурга. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (08:55), АБН (09:40) и «Невские новости» (14:40).

Оперативники изъяли крупную сумму в здании на Белоостровской улице, 28. Там сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД проводили обыски по уголовному делу об обналичивании.

В потайном месте было найдено 618 тыс. долларов и 180 млн рублей. Всего по уголовному делу провели около 20 обысков.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Аргументы и факты в Петербурге» и Regnum.