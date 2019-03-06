  • 7 Март 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 65.7776  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 74.5066  
Нефть($) 06.03.2019 65.97 +0.05
Нефть(p) 06.03.2019 4360.08 +9.94

Картина дня: авария в Ленобласти и новые вагоны метро

Автор:


© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Сколько человек пострадали в ДТП и какую сумму потратят на новые составы.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стала крупная авария на трассе «Кола», в результате которой погиб один человек. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (12:25), «Фонтанка» (12:40) и «Невские новости» (12:50).

Утром 6 марта автобус компании ООО «Барс» вез пассажиров из Тихвина до станции метро «Ладожская». В него врезался автомобиль Renault Logan, который вылетел на встречную полосу.

Пострадали 14 человек, один пассажир погиб. Восемь пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Второй темой, согласно «Монитору», стали деньги на закупку новых составов петербургского метро. Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (14:00), «Невские новости» (17:30) и Regnum (18:05).

Смольный выделил на приобретение шести составов 3,4 млрд рублей. По словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, это будет подарок горожанам.

Всего для обновления парка метро Петербурга нужно закупить около 800 вагонов. Власти планируют это сделать в течение нескольких следующих лет.

Третьей темой, по данным «Монитора», стали 300 млн рублей, которые полиция нашла при обыске в бизнес-центре Петербурга. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (08:55), АБН (09:40) и «Невские новости» (14:40).

Оперативники изъяли крупную сумму в здании на Белоостровской улице, 28. Там сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД проводили обыски по уголовному делу об обналичивании.

В потайном месте было найдено 618 тыс. долларов и 180 млн рублей. Всего по уголовному делу провели около 20 обысков.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Аргументы и факты в Петербурге» и Regnum.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Грифоны и масоны: пять мистических зданий Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, в каких домах Северной столицы был портал в четвертое измерение, а где обитали мифические существа.

    читать далее →

    Остро, сытно, необычно: мексиканский стритфуд в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» советует места, где попробовать буррито, фахитас или чили кон карне.

    читать далее →

    Бесценные знания: пять музеев Петербурга с бесплатным входом

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно бесплатно увидеть личные вещи Набокова и Крузенштерна и узнать, как фотографировали в позапрошлом веке.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить себя и близких, если внезапно отключили электричество

    Главное управление МЧС России по Петербургу опубликовало несколько полезных советов, чтобы «темное время» прошло без происшествий.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Зачем зажигают Ростральные колонны, и откуда они вообще появились на стрелке Васильевского острова

    «Ростральные колонны» – то словосочетание, которое могут выговорить лишь коренные петербуржцы, а историю их появления и жизни на В.О. не знают порой и они. «Санкт-Петербург.ру» начитался про такой нынче редкий «огонь на Неве» и рассказывает достоверные факты и любопытные легенды о нем.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.03.19
    Деревянные лестницы и их преимущества
    28.02.19
    Где заказать изделия из искусственного камня в Петербурге
    26.02.19
    Мебель для ванной комнаты бренда Акватон: в чем плюсы?
    20.02.19
    Авиадоставка опасных грузов
    18.02.19
    Быстрая и качественная уборка квартир в Петербурге
    14.02.19
    Печать на одежде
    12.02.19
    Насколько эффективна методика удаления новообразований лазером?
    07.02.19
    Самые выгодные предложения по кредитованию под залог авто

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram