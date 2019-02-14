Картина дня: новый пресс-секретарь Смольного и смерть артиста Захарова

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало назначение временного руководителя пресс-службы Смольного. Первыми об этом написали «Невские новости» (14:25), «Деловой Петербург» (15:15), Gazeta.SPB (15:40).

На должность была назначена Марина Мерцалова. Она заменила Андрея Кибитова, который ушел в отставку после 15 лет работы в Смольном.

«Мои основные задачи – сохранить ту информационную политику, которая была при Андрее Сергеевиче Кибитове. Сегодня я отвечаю за организацию работы пресс-службы, за всю ее внутреннюю работу в Смольном», – передает «Петербургский дневник» слова Мерцаловой, которая в прошлом была заместителем Кибитова.

Второй темой, по версии «Монитора», стала смерть народного артиста РФ Сергея Захарова. Оперативнее всех из петербургских СМИ об этом сообщили «Невские новости» (11:30), АБН (12:40) и Regnum (13:20).

Захаров умер на 69 году жизни. Он скончался в Москве.

Артист, родившийся в Николаевской области Украины, в 1970-х годах окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Позднее он стал работать в Ленинградском мюзик-холле.

Соболезнования в связи со смертью Захарова высказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. «Сергей Захаров покорил сердца миллионов поклонников редким по красоте голосом и исполнительским мастерством, искренностью и душевностью», – сказал он.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал крестный ход на Невском проспекте 17 февраля. Быстрее всех об этом рассказали АБН (11:40), «Фонтанка» (11:40) и «Аргументы и факты в Петербурге» (11:40).

Из-за крестного хода движение на Казанском мосту на Невском проспекте перекроют на 10 минут. Мероприятие состоится с 10:00 до 11:15.

Помимо этого, с 00:00 16 февраля до 12:00 17 февраля по набережной канала Грибоедова от дома 18-20 до Невского проспекта, а также по западному и восточному проездам Казанской площади нельзя будет припарковаться.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и Gazeta.SPb.