Картина дня: эвакуация школ и ТЦ в Петербурге и ремонт дорог

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала волна эвакуаций торговых центров, школ и других мест в Петербурге. Местные СМИ писали об этом на протяжении всего дня.

По данным комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, 31 января в Северной столице поступило 55 сообщений о минировании зданий. Все они оказались ложными.

Каждый случай проверяли полицейские и сотрудники Росгвардии. Всего в городе эвакуировали 17,5 тыс. человек.

Анонимные звонки повлияли на работу ТРЦ «Континент» на проспекте Стачек, ДЛТ, «Дома книги», ряда больниц и школ, здания комитета по образованию.

Второй темой, по версии «Монитора», стало количество средств, которые выделят в Петербурге на ремонт дорог в 2019 году. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (16:25), Regnum (18:05) и «Аргументы и факты в Петербурге» (18:30).

На работы до конца года планируют потратить 5 млрд рублей, рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Около 2,3 млн квадратных метров дорог отремонтируют за 4,6 млрд рублей, а 350 млн рублей потратят на обновление 3 км трамвайных путей.

В комитете подчеркнули, что больше половины адресов для работ выбирали с учетом обращения жителей Петербурга на сайте «Наш Санкт-Петербург». Планируется, что ремонт затронет 128 улиц, в том числе проспект Стачек, проспект Просвещения, улицу Маяковского, площадь Восстания, набережную канала Грибоедова, проспект Авиаконструкторов и Заневский проспект.

Третьей темой, по данным «Монитора», стала смена руководителя петербургского Госстройнадзора. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (15:50), «Фонтанка» (16:00) и АБН (16:05).

Исполняющим обязанности главы службы стал Вячеслав Захаров, бывший заместитель главы ведомства. Он сменил Евгения Кима, который написал заявление об увольнении.

Экс-руководитель Госстройнадзора в Петербурге ушел в отставку после обысков ФСБ, которые прошли в конце января. Оперативные мероприятия связаны с возможными незаконными действиями сотрудников службы.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Деловой Петербург» и АБН.