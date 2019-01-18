Картина дня: снегопад в Петербурге, взрыв в Ленобласти и причины пожара в типографии на Ленинском

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало количество снега, выпавшего в Петербурге 17 января.

В четверг в Северной столице был сильнейший снегопад в текущем сезоне. По данным Смольного, в городе выпало 17 см осадков.

«Общая высота выпавшего снега с начала сезона составила 103 см. К сегодняшнему дню с дорог Петербурга вывезено уже 1 млн 66 тыс. кубометров снега, из них 760 тыс. кубометров – с 1 января 2019 года. Это в четыре раза больше, чем за тот же период в прошлом году», – отметили в пресс-службе правительства Петербурга.

Второй темой, по данным «Монитора», стал взрыв на магистральном газопроводе в Тихвинском районе. Первыми об этом сообщили «Невские новости» (15:47), 47news (15:57) и Gazeta.SPb (16:22).

Инцидент случился днем 18 января. В пресс-службе регионального правительства отметили, что взрыв случился, когда газопровод задели ковшом экскаватора.

В результате происшествия никто не пострадал. В областной администрации отметили, что газопровод не подведен к жилой застройке или предприятиям.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала причина пожара в Типографии на Ленинском проспекте. Оперативнее всех об этом рассказали «Фонтанка» (12:15) и «Деловой Петербург» (14:12).

По информации городского управления Следственного комитета, причиной инцидента, в результате которого погибли три человека, мог быть взрыв боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

«По предварительным данным, погибшие занимались поисковыми работами на местах боев времен Великой Отечественной войны. В ходе обысков, произведенных по местам их проживания, были обнаружены и изъяты металлоискатель, муляжи гранат времен Великой Отечественной войны и другие предметы, представляющие интерес для следствия», – отметили в ведомстве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Фонтанка», АБН и Gazeta.SPb.