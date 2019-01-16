Четыре петербургских вуза попали в список лучших университетов развивающихся стран

Четыре университета из Петербурга вошли в рейтинг лучших университетов развивающихся стран по версии британского журнала Times Higher Education. Список опубликован на его официальном сайте.

Выше всех среди петербургских вузов отказался университет ИТМО. Он занял 53-е место, поднявшись за год на четыре пункта.

Санкт-Петербургский государственный университет попал на 68-ю строчку, Политехнический университет - на 87-ю. Также в топ-200 вошел ЛЭТИ.

Лучшим вузом России стал Московский государственный университет. Он расположился на пятой строчке места.

Лидером списка стал университет Синьхуа. На втором месте оказался Пекинский университет.