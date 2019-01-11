На юге Петербурга приостановили снос газетных ларьков для проверки законности демонтажных работ

Власти Петербурга приостановили снос газетных киосков на юге города на время проверки законности работ. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Демонтаж ларьков начался 10 января. Сотрудники комитета по контролю за имуществом успели снести два киоска на Витебском проспекте, два на улице Типанова и три на проспекте Стачек.

Работы приостановили после вмешательства комитета по печати и взаимодействию со СМИ и депутата Государственной думы РФ Михаила Романова. По словам директора компании «Метропресс» Сергея Маркелова, ларьки сносили без предупреждения.

«Переговоры положительным эффектом не завершились. Нам не дали возможности самим разбирать эти конструкции. Их просто распилили на наших глазах. Единственное, что мы смогли, – кое-как собрать весь скарб, который находился внутри: газеты, внутреннее торговое оборудование», – отметил Маркелов.

Договоры с ларьками закончились в 2018 году. Собственникам не удалось продлить действие документов.

Депутат Романов заявил, что вопросы надо решать в конструктивном ключе. «Если договор закончился, то надо давать время собственникам добровольно убрать. Потому что собственники говорят о том, что все произошло неожиданно, как снег на голову», – подчеркнул он.