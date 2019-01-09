Почти 350 петербуржцев сдали кровь на новогодних каникулах

Больше 300 жителей Петербурга сдали кровь во время новогодних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе городской станции переливания крови.

Доноров принимали четыре раза – 30 декабря, 2, 4 и 6 января. Станцию посетил 341 человек.

В учреждении отметили, что больше 60% сдавших кровь приходят не в первый раз.

«Мы четвертый год организовываем дополнительный прием доноров в дни новогодних каникул. Мы благодарим доноров за ответственный подход к донации в праздники, ведь многие ограничивали себя в праздничном застолье, чтобы в дни приема посетить наше учреждение», – заявила главный врач станции Татьяна Засухина.

Она отметила, что донорство – «благородный» поступок. «Мы гордимся, что в Санкт-Петербург такие отзывчивые, ответственные и всегда готовые прийти на помощь люди», – добавила Засухина.