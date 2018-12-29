На набережной реки Карповки начали сносить недостроенный отель, который возводили с 1988 года

В Петроградском районе Петербурга начался снос отеля «Северная корона». Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Строительство гостиницы на набережной реки Карповки началось еще в 1988 году. Позднее оно было приостановлено, но так и не было завершено.

В 2016 году Служба государственного строительного надзора и экспертизы петербурга выдала компании «Северная корона» разрешение на строительство жилого комплекса на набережной реки Карповки, 31А и 39Б. Действие документа заканчивается в июле 2019 года.

Глава организации Александр Каневский заявил, что на месте гостиницы планируют построить жилой комплекс площадью 33 тыс. кв. м на 259 квартир.