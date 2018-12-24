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Алексей Федоров собирается купить Amazon

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© Фото: S10run

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Основатель сети «220 Вольт» рассказал о планах бизнеса и заявил, что не знает своих акционеров.

Совладелец группы компаний «220 Вольт» Алексей Федоров заявил, что намерен в ближайшие пять лет приобрести компанию Amazon, стоимость которой осенью 2018 года превысила 1 трлн долларов. Об этом он сообщил в интервью S10.run.

Слова Федорова прозвучали в ответ на вопрос, что может стать главным достижением «220 Вольт», если в ближайшие пять лет компания выполнит все поставленные перед собой цели. «Должен кто-то купить Amazon, почему бы не мы?» – заявил он.

Предприниматель подчеркнул, что еще пять лет назад в планах стояла задача догнать по трафику «Юлмарт», онлайн-магазин товаров и цифрового контента, который ранее был лидером на российском рынке. По его словам, конкурент упал «настолько сильно», что «220 Вольт» удалось сравняться по показателю и немного перегнать «Юлмарт».

Федоров отметил, что в настоящее время компании борются за клиентов с помощью сервисов, а не цен. Под этим он подразумевает в том числе логистику, которая позволяет покупателю получать товары быстрее, чем у конкурентов.

«У нас справедливые цены, но мы пытаемся как можно больше денег вбить в логистику. Все, что мы зарабатываем, мы вкладываем в логистику до последней копейки», – заявил бизнесмен

В качестве примера он привел успех Amazon. «Джефф Безос (глава компании Amazon – прим. ред.) сказал, что даже самая последняя книжка про кактусы будет у него на складе. Так и получилось, он так и сделал. И из-за того, что у него все было в наличии сегодня, клиенты к нему повалили», – сказал Федоров.

По его мнению, успех зависит от «денег за спиной», а также отношений с поставщиками. «Не нужно пытаться быть больше, чем ты можешь, нужно объективно рассматривать то количество денег, которое у тебя есть», – считает предприниматель.

Федоров, ранее возглавлявший Ассоциацию компаний интернет-торговли, при этом подчеркнул, что не может назвать имена акционеров «220 Вольт». «Я их не знаю. Все очень просто. Я не могу раскрыть того, чего не знаю», – заявил он.

Бизнесмен отметил, что ему не нравится, когда приходится работать «неизвестно с кем». «Но что делать», – добавил совладелец ГК «200 Вольт». Вопрос о том, самостоятельно ли он принимает решения или получает установки от акционеров, Федоров оставил без ответа. После этого он резко прекратил интервью.

Видео: YouTube / S10run
 

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