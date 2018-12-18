Комитет Госдумы по здоровью посоветовал вернуть курилки в аэропорты

Комитет Государственной думы по охране здоровья порекомендовал принять законопроект, возвращающий курилки в аэропорты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным социологических опросов, 37% пассажиров сталкивались с нарушителями запрета на курение. Как минимум за шесть месяцев 2014 года было возбуждено почти 2000 дел об административных правонарушениях из-за курения в Шереметьево.

Члены комитета провели два заседания, чтобы принять решение по законопроекту. На первом число голосов «за» и «против» разделилось поровну.

Закон о запрете курения в общественных местах был принят в 2013 году. В Госдуме не раз предлагали вернуть специальные помещения в аэропорты, но инициативы не находили массовой поддержки.